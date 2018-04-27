Sultanahmet'te otelde yangın çıktı! Mahsur kalanlar var

İSTANBUL'un Sultanahmet semtinde çoğunlukla turistlerin kaldığı bir otelde yangın çıktı. Son dakika bilgisine göre yangın bir anda büyürken otelde mahsur kalanların oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi... Son dakika bilgisine göre yangın kontrol altına alınırken 4 kişinin kurtarıldığı öğrenildi... Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.