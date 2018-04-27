Sultanahmet'te büyük panik! İşte o anlar...

SULTANAHMET'te çoğunlukla turistlerin konakladığı otelde yangın çıktı. 4 kişi otelde mahsur kalırken, itfaiye yangını söndürüp 4 kişiyi kurtardı... Hastaneye kaldırılan 4 kişiden birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi...

Sultanahmet'te büyük panik! İşte o anlar...

İSTANBUL Sultanahmet’te bulunan bir otelde çıkan yangında otelde mahsur kalan 4 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak’ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle 4 kişi içerde mahsur kaldı. İtfaiye yangını söndürürken 4 kişiyi kurtardı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Sultanahmet'te büyük panik! İşte o anlar...

Fatih ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan 5 yıldızlı bir otelin sauna kısmında saat 11.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, oteli duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sultanahmet'te büyük panik! İşte o anlar...

Yangına itfaiye müdahale ederek söndürüldü. Yangın sırasında saunada olduğu öğrenilen aynı aileden 4 kişi hafif yaralandı. Tahliye edilen 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Sultanahmet'te büyük panik! İşte o anlar...

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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