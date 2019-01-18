Sultanahmet'i başlarına yıkalım Altıncı Filo İstanbul'u bombalasın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bir sempozyumda, daha önce yaptığı açıklamalarda kenevir üretiminin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Askeri bir sorunun çözümü için görünürde konuyla hiçbir ilgisi olmayan böyle bir şartın konulması elbette son derece manidardır. Şimdi diyorum ki biz yeniden, tarım, çevre ve şehircilik bakanıma söyledim, kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından, tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikalar yeniden şekillendiriliyor. Erdoğan'ın kenevir açıklamasıyla birlikte 1970’lerin başında ABD ile yaşanan “haşhaş krizi”nde yaşananlar bir kez daha merak konusu oldu. Demirel'i haşhaş üretimini durdurmasını isteyen ABD'ye direnmesi sonrası 12 Mart muhtırası yaşanmış ve Demirel koltuğunu kaybetmişti.. İşte 1970'lerde yaşananlar:
12 Mart Muhtırası’nın arkasında CIA’nın olduğu, Türkiye’de ilk defa 1973 yılında İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi’nde Talat Turhan’ın ifadesi sırasında zapta geçti. Bundan iki yıl sonra, ordunun muhtırayı verdiği hükümetin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de aynı iddiayı tekrarladı.
MUHTIRADA CIA ROLÜ
Türkiye’de birbirini takip eden bu itiraf/ açıklamalardan çok önce Amerika bunu dünyaya zaten ilan etmişti. Daily Telegraph gazetesi, “Ordunun girişiminden hemen sonra Demirel hükümetinin zorunlu istifasında CIA ajanlarının eylemli katkıları...” bulunduğunu yazdı.
Ne öğrenci olayları ne başka bir şey, Demirel’in istifaya zorlanmasına, ABD iki nedenle gerek duymuştu. Birincisi Demirel’in haşhaş üretimini durdurmaması, ikincisi de tıpkı Menderes gibi Sovyetler ile yakınlaşma politikasının işaretlerini vermesi.
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