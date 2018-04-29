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Sultanahmet yangınından acı haber! Şehit oldu...

Sultanahmet yangınından acı haber! Şehit oldu...

İSTANBUL Sultanahmet'teki turistik otelde cuma günü çıkan yangında ağır yaralanan itfaiyeci Taner Çebi, iki günlük yaşam savaşını kaybetti... Böylece o yangında ölenlerin sayısı ikiyi yükseldi...

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 10:45 - Güncelleme: 29-04-2018 10:45

İSTANBUL Fatih'te bir otelin sauna kısmında çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiyeci Taner Çebi, şehit oldu. Fatih'te bir otelin sauna bölümünde çıkan yangında bir Fransız turist hayatını kaybetmiş, itfaiye onbaşı Taner Çebi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. İtfaiyeci Taner Çebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

İTFAİYENİN DALGIÇ EKİBİNDEYMİŞ... Yaklaşık 10 yıldır itfaiyede görev yapan Çebi'nin hayat hikayesinde ise dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Bir dönem Afganistan'da da itfaiyeci olarak görev yapan Çebi'nin aynı zamanda itfaiyenin dalgıç ekibinde görevli olduğu öğrenildi. Evli ve birisi 3 diğer 1 yaşında olan 2 çocuğu bulunan Çebi'nin, meslektaşları tarafından hayvansever biri olarak tanındığı belirtildi.

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