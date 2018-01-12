  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Süleyman Soylu'ya nazire yaptı: Kafalarını kıracağız

Süleyman Soylu'ya nazire yaptı: Kafalarını kıracağız

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-01-2018 12:06 - Güncelleme: 12-01-2018 12:06

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.

Hatırlanacağı gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet çalışanları için ''Okul etrafında uyuşturucu satıcıları görürseniz ayaklarını kırın, suçu bana atın” ifadelerini kullanmıştı.

10 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adıyaman'a gelen bir yolcu otobüsünü  Gölbaşı ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeta'nın da katıldığı aramada otobüsteki valizlerden birinde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular M.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelilerin sahte kimlik kullandığı ve M.Ç.'nin 17 ayrı suçtan arandığı, 35 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu bulunduğu, S.K.'nın ise 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

''YERİ GELİRSE KAFALARINI KIRACAĞIZ''

Operasyonu değerlendiren İl Emniyet Müdürü Metin Alper, uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Yakalanan bonzainin piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira civarında. Adıyaman'da daha önceden böyle büyük miktarda bonzai yakalaması olmadı. Hatta çevre illerde baktığımızda bonzai anlamında yüklü miktarda bu şekilde bir yakalama olmamıştı. Bu anlamda bataklığın kurutulmasına yönelik bir çalışma olduğunu değerlendirebiliriz. Adıyaman ilimize uyuşturucunun girmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz, çalışacağız. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Emniyet Müdürü Alper'in "kafalarını kıracağız" açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok tartışılan ve tepki çeken sözlerini akıllara getirdi. Soylu geçtiğimiz günlerde "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın" demişti. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Süleyman Soylu'ya nazire yaptı: Kafalarını kıracağız haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat