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Süleyman Soylu'ya İdlib brifingi

Süleyman Soylu'ya İdlib brifingi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib bölgesiyle ilgili yetkilerden brifing aldı.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 14:34 - Güncelleme: 28-07-2018 14:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da idareciler ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya geldi.

Bakan Soylu, Hatay Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, ardından Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Salonu'ndaki toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Soylu'nun Afrin ve İdlib bölgesi ile Amanoslarda yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldığı öğrenildi.

Toplantıya, Hatay Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 3. Komando Tugay Komutanı Tüğgeneral Selçuk Yavuz, Afrin Mülki İdari Amiri Şenol Bozacıoğlu, Müşteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Afrin Genel Koordinatörü Nursal Çakıroğlu, Cinderes-Şeyh Hadid Mülki İdare Amiri Orhan Aktürk ve diğer ilgililer yer aldı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Temmuz 2018 14:42 Soylu, İdlib'de değil!............. Suriye ordusunun beklenen İdlib'deki islami Nusra Cephesine operasyona başlamasıyla Hatay'da gösteri yaptı .... .

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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