Süleyman Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Kelebek hastası çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı resmin de aralarında olduğu, ünlü isimlerin yaptığı tablolar açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı.

Süleyman Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Kelebek hastası çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı resmin de aralarında olduğu, ünlü isimlerin yaptığı tablolar açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı. Bakan Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı. Halk arasında 'Kelebek Hastalığı' olarak bilinen "Epidermolysis Bullosa" hastası çocuklar yararına "Bir Resim Yap" projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülsüm Güral, Tikad Başkanı Nilüfer Bulut, Pelin Akın, Ajda Pekkan, Monik İpekel, Arzu Sabancı, Sibel Vatandost, Dursun Özbek, Çiğdem Kurt, Özcan Ata, Ayşe Cevahir, Berrin Güzeliş, Bülent Serttaş resim yaptılar.

18
Süleyman Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Yapılan resimlerin satışı için Çırağan Sarayı'nda bir gece düzenlendi. Geceye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Yaptığı tablo açık arttırmaya çıkmadan önce bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim medeniyetimiz tarif edilirken aslında tek bir tarifi var. Bu Anadolu medeniyeti bir iyilik medeniyetidir. Bugün güzel ülkemizde iyiliklere dokunabiliyorsak, geleceğe dokunabiliyorsak, sadece kendi sınırlarımız değil, dünyanın birçok yerine el uzatabiliyorsak, bu medeniyetin başka türlü bir tarifi olamaz" dedi.

28
Süleyman Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Soylu, "Biz şöyle bir ülkeyiz; bir taraftan 3 buçuk milyon insana yeniden kendi topraklarını yurt yapabilmek için çaba sarf ediyoruz ama onların ülkemizde olmasını ve onlara el uzatmamızı hiçbir zaman yük görmüyoruz. Hepimiz kendi memleketimizi, toprağımızı severiz. Onlara baktığım zaman, onların da kendi topraklarını ve memleketlerini sevdiklerini, çocuklukta yaşadıkları mahallede eşleriyle, dostlarıyla yeniden o günleri hatırlamak istediklerini görüyorum. Bizim medeniyetimiz bize der ki; 'ötekine dokunamazsan özünü keşfedemezsin' Kendini anlamak aslında yanındakine dokunup, onu anlayabilmektir. Güney Doğu'nun birçok yerinde dolaştım. Bazen sınırda, bazen oraların tüm ilçelerinde. Binlerce, on binlerce insanla karşı karşıya kaldım. Beni motive eden bir tek şey vardı. Kız çocuklarını anneleri ve babalarından 13, 14 yaşlarında ayırıp, dağa götürüyorlardı. 65, 70 yaşında koca koca iğrenç adamlar o 13,14 yaşındaki kızlara vücutlarının ölçüsüne göre pantolon veya eteklik giydiriyorlardı. Tekrar ailelerine dönmesinler diye. Biz bu ülkeyi yönetelim diye bu millet bize görev verdi. Eğer bir baba akşam bir kız çocuğunu evinde görüp de onu kucaklayamayacaksa bizim görevimizin ederi, değeri ne olabilir ki" ifadelerini kullandı.

38
Süleyman Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Daha sonra bakan Soylu'nun yaptığı resim için açık arttırma yapıldı. Soylu'nun resmini 500 bin lira karşılığında iş insanları Ayşe Cevahir ve Onur Sürmeli satın aldı. İşadamı Saadettin Saran, Ajda Pekkan'ın yaptığı resmi 50 bin liraya, Dursun Özbek'in yaptığı resmi ise 10 bin liraya satın aldı. Arzu Sabancı'nın yaptığı resmi de Levent Bilek 40 liraya satın aldı. Gecede açık artırma ile satılan tablolardan elde edilen gelir 'Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kelebek Çocuklar'a bağışlanacak.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro