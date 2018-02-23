Süleyman Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Soylu, "Biz şöyle bir ülkeyiz; bir taraftan 3 buçuk milyon insana yeniden kendi topraklarını yurt yapabilmek için çaba sarf ediyoruz ama onların ülkemizde olmasını ve onlara el uzatmamızı hiçbir zaman yük görmüyoruz. Hepimiz kendi memleketimizi, toprağımızı severiz. Onlara baktığım zaman, onların da kendi topraklarını ve memleketlerini sevdiklerini, çocuklukta yaşadıkları mahallede eşleriyle, dostlarıyla yeniden o günleri hatırlamak istediklerini görüyorum. Bizim medeniyetimiz bize der ki; 'ötekine dokunamazsan özünü keşfedemezsin' Kendini anlamak aslında yanındakine dokunup, onu anlayabilmektir. Güney Doğu'nun birçok yerinde dolaştım. Bazen sınırda, bazen oraların tüm ilçelerinde. Binlerce, on binlerce insanla karşı karşıya kaldım. Beni motive eden bir tek şey vardı. Kız çocuklarını anneleri ve babalarından 13, 14 yaşlarında ayırıp, dağa götürüyorlardı. 65, 70 yaşında koca koca iğrenç adamlar o 13,14 yaşındaki kızlara vücutlarının ölçüsüne göre pantolon veya eteklik giydiriyorlardı. Tekrar ailelerine dönmesinler diye. Biz bu ülkeyi yönetelim diye bu millet bize görev verdi. Eğer bir baba akşam bir kız çocuğunu evinde görüp de onu kucaklayamayacaksa bizim görevimizin ederi, değeri ne olabilir ki" ifadelerini kullandı.