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Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi. Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Soylu'nun "hakkınızı helal edin" sözleri kafaları karıştırdı.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 19:32 - Güncelleme: 26-02-2018 00:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kafa karıştıran sözler. Trabzon'da partisinin Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Soylu, davaya olan anlayışından bir nebze olsun ödün vermediğini söyleyerek, gençlerden helallik istedi. Bu sözler "istifa edecek" yorumlarına neden olurken, sosyal medyadan Soylu'ya "görevi bırakma" çağrıları yükseldi.

Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi'nde düzenlenen kahvaltıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından AK Parti Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.

Bakan Soylu, konuşmasında helallik isteyerek adeta bir veda konuşması yaptı. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Beni hatırlayacağınız zaman bu dergaha eğri odun yanlış odun taşımaz diye, hatırlayın. Biz ahlaklı adamlarız. Siyasetin de ne olduğunu iyi bilen kardeşlerinizden biriyim. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. 21. yüzyılda bu dava sadece Türkiye'ye hizmet etmiyor. Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz belki bir daha gelişimiz olmaz. Ama şunu net ve açık şekilde söylüyorum; AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinden beri yaptığım bütün çalışmalarda, bu davaya olan anlayışımdan bir nebze olsun ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz.

"GERİ ÇEKİLMEK DE BİR ERDEMDİR"

Sevgili gençler hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayın. Liderinizin gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayın. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir.

"EN ÇOK KIZIMI ÖZLEDİM"

Sadece bende şunu hatırlayın. Trabzon'u çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Sadece bende şunu hatırlayın. Trabzon bana hayatımın en önemli ve şerefli görevini verdi. En önemli görev Trabzon Milletvekilliği'dir. En çok özlediğim kızımdır. Allah inşallah en kısa zamanda onlarla beraber olmayı nasip eder. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum."

SOSYAL MEDYADAN SOYLU'YA DESTEK

Süleyman Soylu'nun bu sözleri sosyal medyayı da karıştırdı. Binlerce kullanıcı Soylu'ya "görevi bırakma" çağrısı yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

Emrah @Emrah1705
@suleymansoylu bakanım istifayı aklından Bile geçirme, varolma mücadelesi verirken senin fedakarlığın bizim için çok önemli.

Serdar ..
@serdarekrem26
Süleyman Soylu gibi, terörle, feto ile, uyusturucuyla mücadelede destan yazmış, Dik duruşlu bir görev adamı, Kaybedilmemeli...

kimsesuz murat
‏@muratmutuoglu
@suleymansoylu adlı kullanıcıya yanıt olarak
Sayin bakanim istifa edecek diye haberler duyuyoruz aman ha sakin yapmayin biz sizden cok memnunuz

Hasan Ergun
@hasanergn045
Bu gençleri çocukları seviyorsanız bu geçliğe gelecek vereceksiniz içişleri bakanlığı kalın Süleyman soylu başkan

Recep SOY
‏@recepsoy1958
@suleymansoylu adlı kullanıcılara yanıt olarak
Karadeniz’in yiğidi Kahraman ve cesur Bakanım bu görevi asla bırakmamalı bıraktırılmamalı ülke çok Çalışkan Bakanının kaybederse yazık olur. AK Parti zarar görür

Muhalif_imam1
‏@muhalif_imam1
Süleyman soylu diye okunur adam diye gönle kazınır

La Tahzen
‏@baybayercan
Sayın @suleymansoylu terörle mücadelede son yıllarda en etkin görev yapan,
Milletin sesine kulak veren bir bakan..
İnşallah istifa etmez.
Eder se bu bir kayıp..

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • ömer 26 Şubat 2018 01:22 Eğer soylu istifa ettirilsin içişleri bakanlığından alınsın bu terör bitmeden değil bunlara oy vermek adlarını bile anmayacağız

    CEVAP YAZ 2 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

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