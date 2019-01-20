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Süleyman Soylu'dan kritik yerel seçim açıklaması

Süleyman Soylu'dan kritik yerel seçim açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimlere dikkat çekerek, "Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusu" dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 10:45 - Güncelleme: 20-01-2019 10:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu, "Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur. Terör örgütü burada pozisyon almak isteyecektir. Türkiye'nin istikrarından rahatsızlık duyanlar burada pozisyon almak isteyecektir." dedi.

Soylu, "Geçen yıl PKK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne, bilhassa buradaki kırsala açılma çabaları söz konusuydu. Aynı çerçevede örgütün iki önemli gelir kaynağı olan göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığını da Karadeniz üzerinden yapmaya dönük yeni bir rota oluşturmaya da çalıştılar. Her iki konuda hızlıca önlem aldık ve hem karada hem de denizde bunların Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik." şeklinde konuştu.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • gani 20 Ocak 2019 11:34 Hahaa korkutun milleti,ver gazı.Aklı olan yutmuyor artık.Soylu seni severim ama sen bari bu söylemlere alet olma.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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