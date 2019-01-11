Süleyman Soylu'dan anne babalara çağrı! Lütfen indirin

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için ‘Uyuma’ isimli bir aplikasyon yaptık. Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin” dedi.

“Sporla Kal Güvende Kal Projesi”yle ilgili etkinlikte konuşan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi 2019’da çok daha üst noktaya taşımanın önemini vurgulayarak, “Tedbir aldık, sonuç aldık ama uyuşturucu meselesi boş bırakmaya gelmez. Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım” dedi. Soylu, “Narko-rehber” ve “Narko-tır” gibi projelerle önemli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini de hatırlattı. 

DÜNYADAKİ UYUŞTURUCU ARZINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR:Dünyadaki uyuşturucu arzında büyük artış olduğuna işaret eden Soylu, uyuşturucunun coğrafi konumu itibarıyla Türkiye üzerinden doğu ve batı arasında transfer edildiğini anlattı. 2018 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre Avrupa Birliği erken uyarı sistemine dahil sentetik uyuşturucu madde tipi sayısının 670 olduğunu belirten Soylu, bunların yüzde 70’inin son 5 yıl içinde listeye dahil edildiğini bildirdi.

  • Siyaset 11 Ocak 2019 09:53
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