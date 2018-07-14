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Süleyman Soylu: Terörle mücadelede fragman bitti asıl film şimdi başlıyor

Süleyman Soylu: Terörle mücadelede fragman bitti asıl film şimdi başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de yaşam alanlı güvenlik kulesini ziyaret etti. Soylu, bu esnada sosyal medyadan fotoğraflarla birlikte "Terörle mücadelede fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor..." notunu paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 15:26 - Güncelleme: 14-07-2018 15:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önce Elazığ ardından Tunceli'de askeri birlikleri ziyaret etti. Terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı yazı dikkat çekti. Soylu, Twitter hesabından "Terörle mücadelede fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor..." Tunceli Sargir Tepe'de kahramanlarımızla bir aradayız" diye yazdı.

Bakan Soylu, Elazığ'da Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Sargir Tepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ne geçti. Kulede incelemelerde bulunan Soylu, askerlerle sohbet etti. 

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, terörle mücadelenin sürdüğünü, son 1 ay içerisinde kulenin bulunduğu alanda 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu'nun ziyaretine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de eşlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile Jandarma Taktik İHA Komutanlığını ziyaret etti.

Burada konuşlu Anka ve Bayraktar İHA'lar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, incelemelerde bulundu.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ottoman 14 Temmuz 2018 15:46 Eyvallah reis

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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