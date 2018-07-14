Süleyman Soylu: Terörle mücadelede fragman bitti asıl film şimdi başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önce Elazığ ardından Tunceli'de askeri birlikleri ziyaret etti. Terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Soylu'nun sosyal medyadan paylaştığı yazı dikkat çekti. Soylu, Twitter hesabından "Terörle mücadelede fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor..." Tunceli Sargir Tepe'de kahramanlarımızla bir aradayız" diye yazdı.

Bakan Soylu, Elazığ'da Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Sargir Tepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ne geçti. Kulede incelemelerde bulunan Soylu, askerlerle sohbet etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, terörle mücadelenin sürdüğünü, son 1 ay içerisinde kulenin bulunduğu alanda 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu'nun ziyaretine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de eşlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Taktik İHA Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile Jandarma Taktik İHA Komutanlığını ziyaret etti.

Burada konuşlu Anka ve Bayraktar İHA'lar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, incelemelerde bulundu.