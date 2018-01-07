  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Süleyman Soylu sınırın sıfır noktasında

Süleyman Soylu sınırın sıfır noktasında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarıyla ilgili bilgi aldı. Soylu, İran'a teşekkür etti son çalışmalarla inşaatın yüzde 50'sinin tamamlandığını söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-01-2018 20:38 - Güncelleme: 07-01-2018 20:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi. Soylu, 144 kilometre olarak planlanan güvenlik duvarının 8 ayda yüzde 50'sinin tamamlandığını söyledi.

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ile geldiği Iğdır'da, Türkiye-İran sınırındaki Subaşı Karakolu'nu ziyaret ederek Dilicu Sınır Bölgesi'ndeki güvenlik duvarını inceledi.

İncelemeler sonrası gazetecilere açıklama yapan Soylu, İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürüyen, Iğdır'da 2 ve Ağrı'da da 3 etap gerçekleştirilen "İran Sınır Duvarları" ile ilgili gelinen noktayı değerlendirmek ve süreç konusunda son gözlemleri gerçekleştirmek için bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

SEKİZ AYDIR SÜRÜYOR

Soylu, burada yaklaşık 144 kilometrelik sınır duvarı yapma ihtiyacı oluştuğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun birinci sebebi elbetteki terörle mücadele, ikinci sebebi kaçakçılıkla mücadele, üçüncüsü de düzensiz göçle mücadele. Bu konuda şunu büyük bir mutlulukla ifade etmek gerekir ki hem devletimizin büyüklüğü hem de kapasitesi açısından burada bu 144 kilometre olarak planladığımız ve başladığımız mesele 8 ayda yüzde 50'si tamamlanmış ve geçmiş durumdadır. Özellikle Iğdır'da bu yüzde 90'lar seviyesindedir. Üretim yüzde 70'lere kadar varmıştır. İnanıyorum ki buradaki sınır duvarlarımız sona erdiğinde ve özellikle diğer sınır entegre sistemiyle beraber bu bütünleştiğinde gerek düzensiz göç konusunda, gerekse teröristlerin İran sınırından Türkiye'ye sızması konusunda, gerekse de kaçakçılık konusunda çok önemli tedbirlerin büyük bölümü alınmış olacaktır."

"İRAN'IN HAKKINI VERMEK GEREKİR"

Çalışmaların yürütülmesi sırasında İran'ın yapıcı tutum sergilediğini anlatan Soylu, "Tabii burada İran'ın da hakkını vermek gerekir. Bizimle uyumlu bir çalışmanın yapılması konusunda İran devleti ciddi bir kolaylayıcı tavır ortaya koydu. Bu konuda atılan adımlar, müştereken de atıldı. Burada sınır güvenliğinin sağlanmasına büyük bir katkı sağlayabilecek bu sonuçlar üretildi ve üretilmeye devam ediyor." diye konuştu.

Temmuz ve ağustos aylarında, güvenlik duvarının tamamen sona ermiş ve entegrasyonunun sağlanmış olacağına inancını dile getiren Soylu, "Bu, devletimizin gücü ve bu konudaki kararlığının ifadesidir çünkü çok az bir zaman önce hep beraber oturduk ve buna karar verdik. Gerek imalat ve gerekse proje açısından arkadaşlarımız ellerini çok çabuk tuttular. Hükümetimizin ayırdığı kaynaklar ve beraberindeki koordinasyonumuzda bu sağlanmış oldu." dedi.

ERMENİSTAN, GÜRCİSTAN SINIRINA ELEKTRONİK SİSTEM

Bakan Soylu, Ardahan'da ise hem Ermenistan hem de Gürcistan sınırının bir bölümünde başka bir metotla sınır güvenliğini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi. Buradaki probleme değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bunu kapattığınız anda burada hem terörist, hem kaçakçı hem de düzensiz göçmen veya göçmen kaçakçıları yeni bir yol, yeni bir yer bulmaya çalışıyor. Ona ait de tedbirlerimizi aldık. Zannediyorum bir iki ay içerisinde hem Ardahan'da buna yaklaşık bir adım atacağız. Orada şimdilik sınır duvarı yapmayacağız ama yine hem elektronik sistemleri devreye sokan adımlarımızı ve gelişmeleri de orada gerçekleştireceğiz. Kilis'te de yine o elektronik sisteme benzer yeni bir model ortaya koymaya çalışıyoruz."

Soylu, sınır güvenliği konusunda hem hükümet hem de bölgedeki yöneticilerin gayret gösterdiğini vurgulayarak, "Çok kısa bir süreçte, çok uzun zamandan beri belki de sınırlarımızın problemi olan meseleyi çözebilme kabiliyetini ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra sağlıklı ve tedbirlerimizi çok daha iyi bir noktaya taşımış bir anlayışı burada gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

KARAKOLA ZİYARET

Soylu, daha sonra terör örgütü PKK'lı teröristlerin 21 Ağustos 1993'de gerçekleştirdiği ve 18 askerin şehit düştüğü Küçük Ağrı Dağı eteğindeki Sultantop Karakolu'nu ziyaret etti.

Burada şehitler için dua ederek, Kuran'ı Kerim dinleyen Bakan Soylu, daha sonra aynı dağda bulunan 4. Hudut Taburu Haritatepe mevkisindeki Kobra-2 aracını inceledi.

Soylu, hudut gözetleme sistemleriyle ilgili yetkililerden bilgi almasının ardından 4. Hudut Taburu'nda askerlerle yemek yedi.

Bakan Soylu, kentten ayrıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Süleyman Soylu sınırın sıfır noktasında haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 07 Ocak 2018 22:14 Çin seti örmek buna derler bukadarmı korkuyoruz

    CEVAP YAZ 2 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat