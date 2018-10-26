Süleyman Soylu o iftiranın aslını anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak merkezi Kartepe'de bir otelde'Göç, Mültecilik ve İnsanlık' konulu Kartepe Zirvesi düzenlendi.

'ÖYLE İFTİRALAR DUYDUK Kİ' Mülteciler konusundaki gerçek dışı ifadelerin sadece bunlarla sınırlı olmadığını belirten Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Sadece bunlar değil, daha öyle iftiralar duyduk ki? Mesela, işlemlerini yapmak üzere ülkelerinden ve konsolosluklardan belge isteyebilmeleri için sadece ankesörlü telefonlarda geçerli telefon kartları dağıtılması projesi gerçekleştirildi. AB fonlarıyla finanse edilen bir projeydi. Bunu 'Suriyelilerin telefon faturalarını devlet ödüyor' yalanıyla, gazetelerinde manşetten verdiler. Keza, Kızılay Kart ile verilen yardımları 'Suriyeliler devletten maaş alıyor' diye yaydılar. Oysa bu da tamamen Avrupa Birliği fonlarıyla yapılan bir projeydi ve kimseye maaş bağlanması gibi bir durum asla söz konusu değildi. Bunun gibi daha birçok iftira ve yalanı piyasaya sürdüler ve maalesef yüzleri kızarmadı, utanmadılar, rahatsız olmadılar. Suriye, bugün bu şekilde. Peki 2030 senesinde bizim bir iş adamımız, Şam'da iş yapmak istemeyecek mi? Bu iki ülke ticaret yapmayacak mı, ortak projeler yapmayacak mı? Oysa biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Yarın da bizim çocuklarımız bu coğrafyada yaşayacaklar. Dolayısıyla yaşanan her şeyi geniş açıdan ele almak zorundayız. Türkiye, göç meselesinde tecrübesini, vicdanını ve rasyonel bir aklı ortaya koymaktadır. Gelişmiş dünyadan beklediğimiz destek, para desteği değildir, anlayış desteğidir. Aynı anlayışta buluştuğumuz ölçüde, 21'inci yüzyılı daha mutlu bir yüzyıl yapma şansımız olacaktır."