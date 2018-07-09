Süleyman Soylu nereli yeni İçişleri Bakanı kimdir

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu.



İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Süleyman Soylu siyasal yaşamına 1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda başladı. Ailesi DP-AP geleneğinden gelen ve bu kültürün içinde yetişen Süleyman Soylu 1987–1990 yılları arasında, DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkanlığı görevini üstlendi. 1995 yılında ise DYP Gaziosmanpaşa yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

17 Temmuz 1995 yılında yapılan DYP Gaziosmanpaşa Olağan Genel Kurulunda, delegenin ve tabanın isteği üzerine ilçe başkanlığına aday oldu. Yapılan seçimler neticesinde, 25 yaşında Türkiye'nin en genç ilçe başkanı seçildi. Yine parti tabanının ve Gaziosmanpaşa halkının isteği üzerine, daha çok hizmet anlayışıyla hareket etti ve Doğru Yol Partisi'nden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı oldu.

Süleyman Soylu'nun yerel siyasetteki başarıları, halka güven veren yaklaşımı, 1999 yılında yapılan DYP İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde onu İstanbul İl Başkanı yaptı. 3,5 yıl boyunca sürdürdüğü İstanbul İl Başkanlığı görevinden, 2002 genel seçimlerinde aday olmak için ayrıldı. Süleyman Soylu, 6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde geçerli 800 oyun 529'unu alarak DP Genel Başkanlığına seçildi.

16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Demokrat Parti (DP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresinde İkinci tur sonuçlarının ardından Süleyman Soylu ve Mehmet Ali Bayar, genel başkan adaylığından çekildi. DP Genel Başkanlığına Hüsamettin Cindoruk seçildi.

2012'de AK PARTİ'YE KATILDI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktif siyasete yeniden davet edilen Süleyman Soylu 5 Eylül 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı. 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Ak Parti 4. Olağan Genel Kurulunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine ve ardından da Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilen Süleyman Soylu, 1,5 yıl Ar-Ge Başkanlığı görevini üstlendikten sonra 14 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

Süleyman Soylu eşi ve çocukları : Süleyman Soylu eşi Hamdiye Soylu'nun mutlu bir evlilikleri var. Biri kız biri oğlun iki çocukları olan Süleyman Soylu ve Hamdiye Soylu, oğlu Engin Levent Soylu'yu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur Minder ile evlendirdi.

EN BAŞARILI İÇİŞLERİ BAKANI

1 Kasım seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili seçilen Süleyman Soylu 64. ve 65. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Süleyman Soylu, 31 Ağustos 2016 tarihinde istifa eden Efkan Ala'dan boşalan İçişleri Bakanlığına atandı. Soylu, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kurulan 66. hükümette Soylu, İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Soylu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yeniden içişleri bakanı oldu.