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Süleyman Soylu istifa edecek mi! Şamil Tayyar paylaştı

Süleyman Soylu istifa edecek mi! Şamil Tayyar paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa edecek diye bekleyenlere kötü haber. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Soylu hakkında son gelişmeyi Twitter hesabında paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 16:04 - Güncelleme: 26-02-2018 16:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa mı edecek sorusu gündemde. Bakan Soylu'nun hafta sonu Trabzon'da yaptığı konuşma veda olarak algılandı.

SOYLU'YA DESTEK YAĞDI: Süleyman Soylu'nun sözleri sosyal medyayı da karıştırdı. Binlerce kullanıcı Soylu'ya "görevi bırakma" çağrısı yaptı. Peki gerçekten de Süleyman Soylu istifa mı edecek? Tartışmalara ilişkin çok önemli bir açıklama, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

"REİS'İN DESTEĞİ ARKASINDA ARTIK DAĞILABİLİRSİNİZ": Tayyar twitter hesabından "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa edecek veya görevden alınacak diye bekleyenlere kötü haberim var! Bakan yerinde, Reis'in desteği arkasında. Artık dağılabilirsiniz." diye yazdı.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?
Soylu, Trabzon’un ilçesi Ortahisar’da AKP’li gençlere hitaben yaptığı konuşmada, şunları söylemişti: “Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum” dedi. Soylu, “En önemli görev Trabzon Milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder”

Süleyman Soylu'dan veda gibi sözler

Süleyman Soylu nereli kaç yaşında? Eşi Hamdiye Soylu kimdir?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • IYI 26 Şubat 2018 17:50 İyi ki doğdun Başkomutanım. İyi ki varsın Soylu. ẞẞŞerefin var Şamil Tayyar.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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