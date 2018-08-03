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Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı

Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı

Başkan Erdoğan'ın katıldığı 100 günlük eylem planı toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ekonomi Bakanı Berat Albayrak birbirlerine yaptıkları şaka ile adeta düşman çatlattı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 16:48 - Güncelleme: 03-08-2018 16:48

Dün Fatih Portakal yönetimindeki Fox TV'de yayınlanan ana haber bülteninde Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında yaşanan anı "birbirlerine omuz attılar" diyerek "kavga var" algısı oluşturmaya çalışmışlardı.

Bugün Beştepe Başkanlık Külliyesi'nde düzenlenen 100 günlük eylem planı toplantısında iki bakan haklarında çıkan haberlere karşı adeta nazire yaparak düşman çatlattı: İki bakan birbirlerine omuz attı.

ARKADAŞÇA OMUZLAŞTILAR: Sosyal medyada Fox TV'nin yaptığı haberi kabinede kavga var algısıyla yayan ve kriz tellallığı yapan trollere en iyi cevap yine bakanların kendisinden geldi.

İKİ BAKAN ŞAKALAŞTI: Başkan Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını anlatacağı program öncesinde sahneye çıkan bakanlar Erdoğan'ı beklerken İçişleri Bakanı Soylu ile Ekonomi Bakanı Albayrak birbirleriyle şakalaştı. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı.

ÇIKAN HABERLERLE DALGA GEÇTİLER: Haklarında çıkan haberlerle adeta dalga geçen iki bakan düşman çatlatırcasına bir samimiyetle birbirleriyle yine omuzlaştı, gülerek birbirleriyle şakalaştılar.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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