Dün Fatih Portakal yönetimindeki Fox TV'de yayınlanan ana haber bülteninde Süleyman Soylu ile Berat Albayrak arasında yaşanan anı "birbirlerine omuz attılar" diyerek "kavga var" algısı oluşturmaya çalışmışlardı.

Bugün Beştepe Başkanlık Külliyesi'nde düzenlenen 100 günlük eylem planı toplantısında iki bakan haklarında çıkan haberlere karşı adeta nazire yaparak düşman çatlattı: İki bakan birbirlerine omuz attı.

ARKADAŞÇA OMUZLAŞTILAR: Sosyal medyada Fox TV'nin yaptığı haberi kabinede kavga var algısıyla yayan ve kriz tellallığı yapan trollere en iyi cevap yine bakanların kendisinden geldi.

İKİ BAKAN ŞAKALAŞTI: Başkan Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını anlatacağı program öncesinde sahneye çıkan bakanlar Erdoğan'ı beklerken İçişleri Bakanı Soylu ile Ekonomi Bakanı Albayrak birbirleriyle şakalaştı. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı.

ÇIKAN HABERLERLE DALGA GEÇTİLER: Haklarında çıkan haberlerle adeta dalga geçen iki bakan düşman çatlatırcasına bir samimiyetle birbirleriyle yine omuzlaştı, gülerek birbirleriyle şakalaştılar.