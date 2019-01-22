Süleyman Soylu 'herkes indirsin' dedi! Sayı 100 bini geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçtiğimiz günlerde, "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin" dediği UYUMA uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıl Eylül ayında başlayan uygulamayı, 20.01.2019 tarihi itibariyle toplam 103 bin 140 kişi cep telefonuna indirdi. Bu süre içinde UYUMA aplikasyonuna gelen ihbar sayısı ise 3 bin 588 oldu.

UYUMA ile zehir satıcılarına rahat yok

Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulaması ile vatandaşlar sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını artık güvenlik güçlerine anında bildirebiliyor. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor.



Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletiliyor. İhbarcının kimliği gizli tutuluyor.



Android ve IOS'lar üzerinden herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor.



