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Süleyman Soylu 'herkes indirsin' dedi! Sayı 100 bini geçti

Süleyman Soylu 'herkes indirsin' dedi! Sayı 100 bini geçti

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen 'UYUMA' uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin" açıklamasından sonra uygulamayı indiren ebeveyn sayısı artarken, cep telefonuna uygulamayı indiren kişi sayısı da 100 bini aştı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 10:53 - Güncelleme: 22-01-2019 11:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçtiğimiz günlerde, "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin" dediği UYUMA uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıl Eylül ayında başlayan uygulamayı, 20.01.2019 tarihi itibariyle toplam 103 bin 140 kişi cep telefonuna indirdi. Bu süre içinde UYUMA aplikasyonuna gelen ihbar sayısı ise 3 bin 588 oldu.

UYUMA ile zehir satıcılarına rahat yok
Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulaması ile vatandaşlar sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını artık güvenlik güçlerine anında bildirebiliyor. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor.

Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletiliyor. İhbarcının kimliği gizli tutuluyor.

Android ve IOS'lar üzerinden herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Ya kötü uygulama ise 22 Ocak 2019 11:35 Sonra by lock gibi bir uygulama çıkarsa. Akp 31 haziranda çöküş sonrası yerine gelecek hükümet bu uygulamayı indirenleri tutuklarsa. Bu akp uygulaması derse vatandaşa yazık olur.

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