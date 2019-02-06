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Süleyman Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyasını ülke genelinde eş zamanlı olarak başlattı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 15:31 - Güncelleme: 06-02-2019 15:31

Yaya öncelikli trafik dönenimi başlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devlet trafik kazalarının önlenmesi için hem eylem yapar hem de gereğini yapar." dedi.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Bakan Soylu Ankara’da düzenlenen törende şunları söyledi:

Eskiden bize okullarda hep şöyle öğretildi; ilk önce sağa bakacağız, sonra sola bakacağız, tekrar sağa bakacağız. Bunu anlamı şuydu: Trafikte sorumluluk yayaya ait. Yol boşsa çıkacaksın, arabayı kollayacaksın bir şey olursa kusur da dikkatsizlik ve tedbirsizlikten sana ait olacak.

Oysa yeni kanunda 74. madde yaptığımız değişiklik çok net: Artık kavşaklarda, trafik lambası olmayan yaya geçidinde, ayrıca trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini gördüğü zaman ve yayayı da gördüğü zaman yavaşlayacaklar. Eskiden nezaketle yol veriliyordu. Veya vermiyorlardı. Oysa şimdi araçlar gelecekler, yaya geçidinde duracaklar, yayanın geçmesini bekleyecekler ve ardından yolculuklarına devam edecekler. İşte buradaki en temel değişiklik bu.

ÜLKEMİZ GELİŞTİKÇE KURALLAR DA GELİŞECEK: Bu eskiden belki bir nezaketti bir ricaydı ama şimdi ülkemiz geliştikçe kurallarımız da gelişmektedir ve bu adımlar hep birlikte atılmaktadır. Şu anda 81 vilayetimizde 81 valimiz, kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, tüm arkadaşlarımız bu devlet eylemine yine aynı böyle mütevazi ama sesimizi duyurabileceğimiz bir anlayışla katılmaktadır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • mehmet aksoy 06 Şubat 2019 15:58 Trakif demek eğitim ve toplumsal farkındalık demek. Bizim ülkemizde böyle ssitemler çalışmaz!!! 500 yıl geçsede çalışmaz 1000 yıl geçsede işlemez. Bulgaristan da , Romanyada yani edirneden adım attığınızda, ayağınızı yola koyduğunuzda belediye otobüsü bile duruyor!!! Bu kafalar başka kafalar! Ülkemize imkansız!!!!!!!!!

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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