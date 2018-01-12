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Süleyman Soylu dedikodusu Cem Küçük yazdı

Süleyman Soylu dedikodusu Cem Küçük yazdı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan arasında gerginlik olduğu dedikodusunu FETÖ ve PKK medyasının çıkardığını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 10:53 - Güncelleme: 12-01-2018 10:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan arasında gerginlik mi var?  Soylu’nun oğlu Engin’i Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla İstanbul polisi gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Yazar Hadi Özışık, iki gün önce İnternethaber'de olayın gerçeğini tüm ayıntılarıyla ortaya çıkaran bir yazı kaleme aldı.

Can Ataklı'nın gündeme getirdiği bu iddiayı çürüten Özışık'ın yazısı, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün köşesine taşındı. Küçük, "Süleyman Soylu ile Mustafa Çalışkan arasında gerginlik var mı?" başlıklı yazısında Özışık'ın yazısından alıntılar yaptı ve dedikoduların neden çıkarıldığını aktardı. İşte Küçük'ün yazısının ilgili bölümü:

AMAÇ FETÖ VE PKK MÜCADELESİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEK
"(...)Dün İnternethaber’de Hadi Özışık bu konuya çok güzel açıklama getirmiş. Hadi beyden aktaralım: “Engin, dedesi Hasan Soylu'nun evindeydi o gün... yoldan geçen Yunuslar, Engin'in aracının etrafındaki kalabalığı görünce, durumdan vazife çıkarıp, arama yapmak istiyor. Engin'in korumaları devreye giriyor ve mesele oracıkta kapanıyor... Soylu'nun da, Mustafa Çalışkan'ın da, Engin'in de olup bitenden haberi sonradan oluyor.”
Olayın gerçeği bu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan ben de bunu doğrulattım. Sayın Bakanımız olayın aynen böyle olduğunu kendisi de söylüyor. Peki Mustafa Çalışkan cephesinde durum ne? Hadi Özışık başarılı bir gazetecilik örneği vererek Mustafa Bey'i aramış ve konuyu sormuş. Mustafa Bey Hadi Özışık’a şunları söylemiş:
“Hadi Bey, böyle bir şey mümkün mü? İçişleri Bakanı'nın telefonlarına cevap vermemek ne demek? Çok net bir şekilde açıklıyorum; İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'ya rağmen oğlunun aracının aranması söz konusu değil. Böyle bir hadise asla vuku bulmadı. Alçakça bir iftira ile karşı karşıyayız.”
Hadi Özışık bütün dedikoduları bitirmiş. Süleyman Bey de, Mustafa Bey de aynı şeyleri söylüyorlar. Peki bu dedikoduları çıkaranların amacı ne? Çok basit. FETÖ ve PKK mücadelesini olumsuz etkilemek...

Cem Küçük'ün yazısının tamamı

Can Ataklı'nın Soylu ile ilgili son dedikodusu!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2018 11:35 Amaç PKK ve Fetö mücadelesini olumsuz etkilemek diye suçlayanlar daha dün fetullaha mübarek pkk ya çözüm ortağı diye elleri patlayana kadar bu hainleri alyordu, şimdi suçladıkları adamlar da pkk ve fetöye iliklerine kadar karşı duruyorlardı, NE KADAR KOMİK DEĞİ Mİ MEMLEKETİM

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