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Süleyman Soylu dağdaki terörist sayısı açıkladı

Süleyman Soylu dağdaki terörist sayısı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağlardaki 15 bin terörist sayının 700'ye kadar indiğini söyledi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda operasyon üstüne operasyon yaptıklarını belirten Soylu, cezaevlerinde uyuşturucudan tutuklu kişi sayısının 57 bin olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 23:11 - Güncelleme: 03-02-2019 23:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla etkin mücadele edildiğini söyledi. Halen cezaevlerinde uyuşturucudan tutuklu 57 bin kişi olduğunu açıklayan Soylu, "Benim vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları ağlasın, o Kandil'deki ortakları ağlasın." diye konuştu.

Soylu, Sincan'da AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı. Sonrasında Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen STK Temsilcileri ve Muhtarlar buluşan Soylu, terörle mücadelede Türkiye'nin kendi insansız hava aracını ürettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bize insansız hava aracı lazımdı, oturduk kendimiz yaptık. Yerli ve milli savunma sanayi lazımdı, oturduk kurduk. Bizim mühendisimiz ve evlatlarımız yapıyorlar hem de en iyisini. Kimseye muhtaç değiliz, kimseye el açmıyoruz.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Zannetmeyin sadece sokaktaki uyuşturucu satıcılarını, onların ağababalarını da eğer gömmezsek namerdiz. Hapishanede kaç uyuşturucudan tutuklu var biliyor musunuz? 57 bin kişiyi kodese tıktık.

Operasyon üstüne operasyon yapıyoruz. Bacaklarını mı kırmak lazım 'kırın' diyoruz. Benim vatandaşım ağlayacağına uyuşturucu baronları ağlasın, o Kandil'deki ortakları ağlasın. Hiç umurumda değil. Engel olabiliyorlar mı? Hayır.

TERÖRLE MÜCADELE

Dağlarda 15 bin terörist vardı, bugün bir hamlede gırtlaklarını sıkabileceğimiz 700 tanesi kaldı, fare gibi kaçıyorlar. Sadece burada değil Irak'ın kuzeyinde bizimkiler kaplan gibi üzerlerine sıçrarlar. Sadece orada değil Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde, etrafımızdaki coğrafyada bize tehdit oluşturmaya çalışan ne varsa bir strateji değişikliğiyle 'terörü yerinde yok etme prensibi' ile öyle onlar hücum ettiği zaman değil kesintisiz bir operasyon anlayışıyla terörü dize getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • BİLAL DEMİRCAN 04 Şubat 2019 00:03 SAYIN SOYLU 1 YIL ÖNCEDE BU RAKAMI VERİYORDU.HER HAFTA EN AZ 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ HABERLERİ YAYINLANIYOR GENEL KURMAYDAN İÇİŞLERİNDEN BUNA RAĞMEN HALA 700 NEYE İNANACAZ SAYIN BAKAN

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