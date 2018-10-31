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Süleyman Soylu Ankara adaylığı için ne dedi? Yakın çevresine konuştu

Süleyman Soylu Ankara adaylığı için ne dedi? Yakın çevresine konuştu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin kulis aktardı. AK Parti Ankara aday adayları arasında gösterilen Süleyman Soylu'nun yakın çevresine “Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım" dediği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 08:01 - Güncelleme: 31-10-2018 08:01

AK Parti, 2019 yerel seçimlerinde Ankara için en ideal adayını arıyor. Kulislerde konuşulan aday adaylarını Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde paylaştı. AK Parti kulislerini takip eden yazar, edindiği izlenimleri yazısında böyle aktardı:

AK PARTİ’NİN 4 ADAY ADAYI
"Ankara adayı konusunda AK Parti’de de karara henüz varılmamakla birlikte en güçlü görünen 4 aday var…

Mevcut Başkan Mustafa Tuna ile devam etmek veya Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Bakan Emrullah İşler’den birini göstermek.

Özhaseki, dün kulisteki sohbetimizde "Seçmenin %60 parti, %30 aday bazlı oy verdiğini" söyledi.

AK Parti’nin konuyla ilgili etkin bir başka ismi de aynı yaklaşımı gösterdi, “Ankara seçmeninin %30’u yerli isim istiyor; ama partinin önerdiğine de sonunda oy veriyor” dedi.

Bakan Soylu’nun Belediye Başkan adaylığı konusuna sıcak bakmadığı, soran yakınlarına da, “Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım” dediğine dikkat çekiliyor.

Ali Babacan’ın da siyaset düşünmediğine vurgu yapılıyor. Tuna yapılmayacak ise geriye Özhaseki ve İşler kalıyor…"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 09:02 Belediye baskanligi soyluya gore degil o mucadele adami zor sartlarda koltukta sefa yaomayi sevmez kesinlikle olmasin olmazda zaten

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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