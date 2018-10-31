Süleyman Soylu Ankara adaylığı için ne dedi? Yakın çevresine konuştu

AK Parti, 2019 yerel seçimlerinde Ankara için en ideal adayını arıyor. Kulislerde konuşulan aday adaylarını Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde paylaştı. AK Parti kulislerini takip eden yazar, edindiği izlenimleri yazısında böyle aktardı:

AK PARTİ’NİN 4 ADAY ADAYI

"Ankara adayı konusunda AK Parti’de de karara henüz varılmamakla birlikte en güçlü görünen 4 aday var…

Mevcut Başkan Mustafa Tuna ile devam etmek veya Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Bakan Emrullah İşler’den birini göstermek.

Özhaseki, dün kulisteki sohbetimizde "Seçmenin %60 parti, %30 aday bazlı oy verdiğini" söyledi.

AK Parti’nin konuyla ilgili etkin bir başka ismi de aynı yaklaşımı gösterdi, “Ankara seçmeninin %30’u yerli isim istiyor; ama partinin önerdiğine de sonunda oy veriyor” dedi.

Bakan Soylu’nun Belediye Başkan adaylığı konusuna sıcak bakmadığı, soran yakınlarına da, “Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım” dediğine dikkat çekiliyor.

Ali Babacan’ın da siyaset düşünmediğine vurgu yapılıyor. Tuna yapılmayacak ise geriye Özhaseki ve İşler kalıyor…"