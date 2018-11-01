Süleyman Soylu açıkladı! Kaç kişi Türk vatandaşlığı için başvurdu

Eylül ayında yapılan Türk Vatandaşlığı Kanunun’daki yönetmelik değişikliği ile, vatandaşlık hakkı kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katılığı bir programda yapılan değişiklikle ilgili gelişmeleri aktardı.

210 KİŞİ BAŞVURDU Değişilik sayesinde Türkiye'ye yaklaşık 500 bin dolar ve bunun karşılığında Türk parası mevduatı getiren, 250 bin dolar ve bunun Türk lirası karşılığı gayrimenkul alan ve 500 bin dolar ve bunun Türk lirası karşılığı sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren, 50 kişi ve üzerinde istihdam gerçekleştiren, mevduatın yanı sıra devlet borçlanma senetleri, gayrimenkul fonları gibi konularla bu 500 bin dolarlık ve onun Türk lirası karşılığında edinim ortaya koyan yabancıların Türk vatandaşı olabileceğini belirten Soylu şu bilgleri verdi: "Ekim ayının 22'sinde deneme mahiyetiyle ilk çalışmalar başladı. 30 Ekime kadar İstanbul ve Ankara'da 210 başvuru oldu.”

45 GÜN İÇİNDE İŞLEMLER TAMAMLANACAK Karar gereği bütün bakanlıkların bir çalışma grubu oluşturulduğunu ifade eden Soylu, hem İstanbul'da hem de Ankara'da özel ofisler kurulduğunu söyledi. Bu özel ofislerde tüm bakanlıkları temsil eden çalışanların olacağını aktaran Soylu, "Özel ofisler bir müşteri temsilcisi mantığıyla çalışacak. Taahhüdümüz, 45 gün içerisinde vatandaşlık işlemleri tamamlanacak ve vatandaşlığın kazanılması temin edebilecek." ifadelerini kullandı.