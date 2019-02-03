Süleyman Soylu açık açık uyardı! Terör tehdidi nereden gelirse...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Sincan'da şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluştu. Ailelerle tek tek tokalaşan Soylu, sohbet etti. Türkiye ile sürekli uğraşıldığını belirten Soylu, Türk milletinin dünyanın en kıymetli topraklarında bulunduğuna dikkat çekti.

Türk milletinin güçlenmemesi için her türlü tezgahın, kumpasın ve fitnenin ortaya koyulduğunu dile getiren Bakan Soylu, darbe tezgahlandığını, "sağcı-solcu", "Alevi-Sünni", "dindar-laik" diye kavgalar çıkarıldığını ifade etti.

BİZİ EKONOMİYLE YORDULAR: Kardeşin kardeşe kurşun sıkar hale getirildiğine dikkat çeken Soylu, Avurpa'da etnik kimlik farklılıkların olduğunu söyleyerek şu sözlerle devam etti: "Kimse orada bir terör örgütü kurdurup, 40 yıl boyunca silah ve para yollamadı. Avrupa'da ordu yok mu, elbette ki var. Oralarda yabancı istihbarat ajanları darbeler tezgahlamadı. Bizi çok yordular. Bizi bu kaoslarla, bizi darbelerle yordular. Bizi ekonomiyle yordular."

ÇİL ÇİL PARA VE SİLAH GÖNDERDİLER: Sonrasında yeni bir tezgah ortaya sürülerek adına "terör", kurulan taşeron örgüte de PKK denildiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:"Bu sefer de bizi ülkemizi, ekonomimizi, birliğimizi, hayallerimizi, rüyalarımızı terörle yordular. O örgüte verdikleri desteğin onda birini Batılı ülkeler bize verselerdi, kendi işimizi boşverin, etrafımızdaki coğrafyadaki, dünyadaki ülkelerin birçok meselesini şu anda halletmiştik. Nakit para göndermekten tutun çil çil silahlar yollamaya kadar. Bugün benim normal bir vatandaşım onların ülkelerinde oturum hakkı istese verirler mi? Ama PKK'lı olunca, kırmızı bültenle aranınca DHKP/C'li olunca hain ihanet sahibi ve bu ülkenin arkadasından hançerlemeye çalışan birisini buldular mı hemen oturum hakkı verir, vatandaşlığa kadar kapısını açarlar."

TERÖRİST SAYISINDA AZALMA VAR: Terörle mücadele etmeye devam ettiklerini vurgulayan Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: "O dağlarda 15 bin terörist olduğu zaman dilimini biliyorsunuz. Şimdi onları bu milletin gazabına uğratıp, bir taraftan fare gibi dağlara kaçmasını sağlayarak, toplam 15 bin sayısı, geçmişte bela olan bu sayı tam 700'e kadar düştü. Şimdi sizin çocuklarınızın arkadaşları, Tendürek'te, Gabar'da Cudi'de, Ağrı Dağı'nda Tunceli'de her noktada Allah'ın izniyle onlara nefes aldırmıyorlar. Bir taraftan insansız hava araçlarımız, bir taraftan kendi ürettiğimiz milli ve yerli silahlarımız, bir taraftan en son teknoloji ve teçhizatla donanmış kahramanlarımız onlara nefes aldırmıyorlar.

O GÜNLER GEÇTİ: Türkiye'yi bitap düşürmek, Türkiye'yi zayıf, takatsiz düşürmek isteyenlere en güzel, en önemli cevabı veriyoruz. Sadece kendi topraklarımıza değil, kızdıkları bir şey var. 'Siz kimsiniz ki bizden izin almadan, Afrin'de Fırat Kalkanı Harekatı yapıyorsunuz, Zeytin Dalı Harekatı yapıyorsunuz, Cerablus'ta Afrin'de Azez'de El Bab'da siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz.' O günler geçti. Etrafımızdaki coğrafyadan nerden bize tehdit gelirse gelsin, gereğini yerine getirir, oradaki tehdidi yerinden sökebilmek için elimizden gelen her şeyi yapar, riskimizi alır, orada da terör bırakmayız. Bu kadar basit."

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonra kesintisiz bir dört buçuk yıl geleceğini hatırlatan Soylu, tek beklentilerinin milletin desteği olduğunu söyledi. Bazen çok sert sözler söylediği için kendisine kızanların ve eleştirenlerin olduğunu ifade eden Soylu, "Böyle sert sözleri söylemeye gerek var mı?" denildiğini anlattı.

ERDOĞAN'I DİK DURDURAN ŞEY...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dik dur eğilme" sözünü hatırlatan Bakan Soylu, "Onu dik durduran nedir biliyor musunuz? Sadece cesaret değil, sadece bu ülkenin sorumluluğunu taşımak değil, elbette ki onlar da önemlidir ama bir şey daha var. Onlar ne zaman bir yumrukla üzerimize gelmeye çalışırsa, millet 50 gramlık oy pusulasıyla kalkan olmaktadır." dedi.

BİR DAHA BU ÜLKEYİ TERBİYE ETMESİNLER: Gelecek nesillerin darbeler görmemesini temenni eden Soylu, "Şu torbanın ağzını rahat bir bağlayalım da bir daha benim ülkemi terörle, faizlerle ne olursunuz terbiye etmesinler." dedi. Soylu, HDP'yi Meclis'e getirebilmek için elinden geleni yapanların, Mecliste kendisine "Hakkari'deki, Şırnak'taki askerleriniz, polisleriniz işgal askerleridir" dediklerini belirterek, "Onlara o sözleri söyletenlere hesabını sormazsak, bilesiniz ki tarihimize de medeniyetimize de evlatlarımıza da sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz, bu kadar açık ve nettir." diye konuştu.