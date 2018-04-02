Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık TRT Haber'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını analtan Işık 'Çünkü orası Türk toprağı" dedi.

Suriye'deki Türkiye toprağı olarak bilinen Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesi DEAŞ tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra ikinci kez yerinden alınarak farklı bir noktaya taşınmıştı. Türkiye, DEAŞ'ın tehditleri üzerine 22 Şubat 2015 tarihinde Fırat Nehri'nin üzerindeki küçük bir adacıkda bulunan türbeyi daha kuzeye Türkiye sınırına yakın bir bölge olan Suriye Eşmesi'ne taşımıştı.

EŞ ZAMANLI İKİ OPERASYON YAPILDI: Suriye'nin kuzeyinde Halep şehrindeki Karakozak köyü sınırları içerisinde bulunan Türk toprağı Süleyman Şah Türbesi'ndeki Saygı Karakolu'nda görevli 40 askeri personel ve buradaki tarihi emanetler 21 Şubat'ta askeri operasyonla Türkiye'ye getirildi. Süleyman Şah Saygı Karakolu için eş zamanlı iki operasyon yapıldı. Önce Şanlıurfa Mürşitpınar'dan Türk birlikleri Suriye'ye girdi ve Karakozak köyüne doğru hareket etti.

OPERASYON SIRASINDA ÇATIŞMA YAŞANMADI

Bir başka tank birliği de Eşme civarından yine Suriye topraklarına girerek, Suriye topraklarının 200 metre kadar içinde Süleyman Şah'ın yeni mekânını düzenlemek için bir toprak parçasını kontrol altına aldı. 'Şah Fırat' ismi verilen bu operasyona 39 tank, 57 zırhlı araç olmak üzere 100 araç ve 572 personel katılmıştı. Operasyon sırasında herhangi bir çatışma yaşanmadı, Başçavuş Halit Avcı adlı asker operasyonun başında intikal sırasında kaza sonucu şehit olmuştu.

SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Sultan Osman’ın büyük babası Süleyman Şah, tam kesin olmayan bilgilere göre 1178 yılında doğmuştu. Oğuzların Kayı boyundan olan Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi’nin babası, Osman Gazi’nin ise dedesidir. Osmanlı Devleti’nin kurulumundan önce var olan Kayı Boyu’nun reisi olarak bilinir. Moğolların Orta Asya’ya düzenlediği büyük saldırılardan ötürü 13. Yüzyılın başlarında Türkistan’dan batıya doğru göçmüştür. Türkistan böglesinden 50 bin kişiyi de yanına alarak Kuzey Kafkasya’dan Doğu Anadolu’ya geldiği bilinir. Süleyman Şah, burada Diyarbakır, Mardin ve Urfa’ya yerleşerek büyük bir koloni kurmuştur.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ NEREDEYDİ?

Süleyman Şah türbesi ilk olarak Ceber Kalesi'nde bulunuyordu. Türbe'de Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi'nin dedesi ve Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'ın ve iki askerinin naaşları bulunuyor. Türbede yatan Süleyman Şah'ın Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah değil, I. Kılıç Arslan'ın babası I. Süleyman Şah olabileceği konusunda farklı görüşler bulunuyor. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Sultanı Alp Arslan’ın Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra yeni vatan edinmek maksadıyla batıya yönelen Oğuz boyları arasında Süleyman Şah önderliğindeki Kayı boyu da bulunmaktaydı.

OSMANLI YIKILINCA SURİYE TOPRAKLARINDA KALDI

Süleyman Şah, yeni yurt aramak üzere çıktığı bu yolculukta Halep yakınlarındaki Caber Kalesi’ne gelir ve Fırat boylarına yerleşir. Buradan tekrar yeni yurt aramak üzere yola çıkar, ancak 1227 yılında Fırat nehri’nin karşı kıyısına geçmeye çalışırken muhafızları ile birlikte Fırat sularında boğulur. Süleyman Şah’ın naaşı ve iki askeri Caber Kalesi eteklerine bir kümbete defnedilir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluk sınırları içerisinde olan mezarın bulunduğu yere bir türbe yapılarak buraya “Türk Mezarı” adı verilir. Türbe ve Caber Kalesi, Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca Fransız Suriye Mandası sınırları içerisinde kalmıştı.

TÜRK TOPRAĞI KABUL EDİLMİŞTİ

20 Ekim 1921 yılında Türkiye ile Fransa hükûmetleri arasında imzalanan Ankara Antlaşması'nın 9. maddesi ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'nın 3. maddesi gereğince Caber Kalesi ve türbe müştemilâtı ile berâber Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak kabul edilmiş ve Türkiye'ye burada muhâfız bulundurma ve bayrağını çekme hakkı tanınmıştı. Ankara Hükûmeti ile Fransa'nın 20 Ekim 1921’de imzaladıkları ve Caber Kalesi ile türbenin Türk toprağı olmasını öngören Ankara Anlaşması'nın görüşmeleri devam ederken son Halife II. Abdülmecid, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği bir mektupta kendisinin ve Osmanlı Hanedanı'nın "atası" olan Süleyman Şah’ın mezarı konusunda Meclis’in gösterdiği alâkaya teşekkür etmişti.