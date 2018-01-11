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Süleyman Özışık: Yeni bir Can Dündar kararı...

Süleyman Özışık: Yeni bir Can Dündar kararı...

İnternethaber yazarı Süleyman Özışık, Habertürk'te Senem Toluay'ın sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programına konuk oldu. Özışık burada ülkede yaşanan en son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 22:44 - Güncelleme: 11-01-2018 22:44

İnternethaber yazarı Süleyman Özışık, Habertürk TV'de Senem Toluay'ın sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programına konuk olurken, AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında vermiş olduğu son karara ilişkin "Yeni bir Can Dündar kararıyla karşı karşıyayız" diyerek çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetmişti. Süleyman Özışık programda bu konunun tartışıldığı sırada yapmış olduğu açıklamada oldukça dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte o ifadeler:

HERKES İÇİN ADALET

''Adaletle ilgili konuşurken kendi vicdanımızda da adil olmak zorundayız. 28 Şubatçılar 20 yıldır kendi haklarını arıyorlar onlarla ilgili 20 yıldır bir karar alınamaz mıydı dediğimde üstün körü geçiliyor. Gönül ister ki herkes için hakkı ve hukuku savunabilelim...''

YENİ BİR CAN DÜNDAR KARARI

Açık ve net söyleyeyim yeni bir Can Dündar kararıyla karşı karşıyayız. Tahliye edilmeleri halinde çıkarılan iki kişi yurt dışına elini kolunu sallayarak gidecek ve oradan Türkiye'ye hakaret etmeye başlayacaklar

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 23:59 Evet .Herkes için ADALET

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