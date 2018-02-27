Süleyman Özışık: Mehmetçik destan yazıyor

İnternethaber ve Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Afrin Özel programında Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüşlerini açıklarken 'Mehmetçik'in Afrin'de destan yazdığına dikkat çekti.

Duygusal bir adam olduğunu ifade eden Süleyman Özışık meselenin duygusal yönünün kendisini çok etkilediğini ifade ederek Mehmetçik'in gerçekten bir destan yazdığına dikkat çekti.

Dünya harp tarihinde eşi benzeri olmayan bir operasyona imza atıldığını belirten Özışık bunun kendisini gururlandırdığını açıkladı.

Yapılan operasyonda bugüne kadar kimsenin namusuna el uzatılmadığını söyleyen Süleyman Özışık kimsenin böyle bir iddiada bile bulunamadığını kaydetti. Yerli olarak üretimi yapılan İHA ve SİHA'lar konusunda Selçuk Bayraktar'a teşekkür edilmesi gerekirken birilerinin hedefi olduğuna da dikkat çeken Özışık bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.