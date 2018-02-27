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Süleyman Özışık: Mehmetçik destan yazıyor

Süleyman Özışık: Mehmetçik destan yazıyor

Habertürk'ün Hatay'dan gerçekleştirdiği ve Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen 'Afrin Özel' programına konuk olan Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Afrin harekatındaki son gelişmelerin değerlendirildiği yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 22:03 - Güncelleme: 27-02-2018 00:23

İnternethaber ve Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunumuyla izleyiciyle buluşan Afrin Özel programında Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüşlerini açıklarken  'Mehmetçik'in Afrin'de destan yazdığına dikkat çekti.

Duygusal bir adam olduğunu ifade eden Süleyman Özışık meselenin duygusal yönünün kendisini çok etkilediğini ifade ederek Mehmetçik'in gerçekten bir destan yazdığına dikkat çekti.

Dünya harp tarihinde eşi benzeri olmayan bir operasyona imza atıldığını belirten Özışık bunun kendisini gururlandırdığını açıkladı.

Yapılan operasyonda bugüne kadar kimsenin namusuna el uzatılmadığını söyleyen Süleyman Özışık kimsenin böyle bir iddiada bile bulunamadığını kaydetti. Yerli olarak üretimi yapılan İHA ve SİHA'lar konusunda Selçuk Bayraktar'a teşekkür edilmesi gerekirken birilerinin hedefi olduğuna da dikkat çeken Özışık bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Şubat 2018 00:39 İmzamı çakıyorum helal,bu mehmetçiğe

    CEVAP YAZ 1 12
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Özışık
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

1 Mart 1971 Iğdır doğumludur. İlk Orta ve lise eğitiminii Kars'ta tamamladı. Ekonomik koşullardan ötürü  eğitimine devam edemeyince İstanbul'a gelerek çocuk yaşta iş hayatına atıldı. Vatani görevinin ardından hayali ol

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