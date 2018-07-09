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Süleyman Karaman kimdir aslen nereli eşi kim kaç çocuğu var

Süleyman Karaman kimdir aslen nereli eşi kim kaç çocuğu var

TCDD genel müdürü olarak da görev yapmış olan Süleyman Karaman kimdir şimdi ne yapıyor merak ediliyor. Yeni kabine için adı geçen Süleyman Karaman'ın biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 16:37 - Güncelleme: 09-07-2018 16:37

Süleyman Karaman, hepimizin TCDD'den tanıdığımız bir isim.  1956 yılında Erzincan’ın Refahiye ilçesi Alaçayır köyünde doğan Süleyman Karaman, ilkokulu Erzincan’da, lise öğrenimini İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. 1981 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi unvanını aldı.

1979-81 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde motor, traktör ve ziraat makineleri konusunda prototip çalışmaları, iyileştirme faaliyetleri ve uygunluk testlerinin yapılmasında görev aldı. Vatani görevini 1983 yılında tamamlayan Karaman, 1984 yılına kadar doktora çalışmalarının yanı sıra aynı fakültede Araştırma Görevlisi olarak Teknik resim ve Makine Bilgisi dersleri verdi.

1984-1994 yılları arasında otomotiv yan sanayinde sırasıyla İşletme Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Bu dönemde otomotiv ana sanayi ile birlikte yeni konsept araçların geliştirilmesinde görev aldı.

1994 yılında, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Karaman, İstanbul toplu ulaşımında kullanılan modern otobüslerin İstanbullulara kazandırılmasında görev aldı. Toplu ulaşımda ilk elektronik bilet sistemi olan AKBİL uygulamalarının başlatılması ve geliştirilmesine katkıda bulundu. 

Süleyman Karaman, İETT’ de göreve devam ederken 31Aralık 2002 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2003 yılından itibaren Demiryolu Sektörünü devlet politikası olarak kabul etmesiyle birlikte; Yüksek Hızlı Tren projeleri başta olmak üzere 100’ü aşkın önemli demiryolu projesinin başarıyla hayata geçirilmesinde önemli katkı sağlayan isim oldu.  İngilizce bilmektedir.

SÜLEYMAN KARAMAN'IN EŞİ KİM KAÇ ÇOCUĞU VAR? Süleyman Karaman, evli ve 3 çocuk babasıdır. Süleyman Karaman'ın eşi Sevim Karaman'dır. Çocukları ise Ayşe Sema Karaman, Enes Karaman ve Murat Karaman'dır. Süleyman Karaman'ın kızı Ayşe Sema Karaman'ın düğününden fotoğraflar basına yansımıştı.

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