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Şule Zeybek kimdir eski eşi Yiğit Bulut! Asıl teyzesi bomba

Şule Zeybek kimdir eski eşi Yiğit Bulut! Asıl teyzesi bomba

Şule Zeybek Kanal D ekranlarının eskimeyen sunucularından biri. Peki Şule Zeybek kimdir boşandığı eşinin Yiğit Bulut olduğunu biliyor musunuz? Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan, Şule Zeybek'in teyzesi.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 04:00 - Güncelleme: 27-02-2018 04:00

Doğan grubunun hiç işsiz kalmayan sunucusu Şule Zeybek,meşhurlarla dolu bir aileye sahip. Şule Zeybek'in babası bir döneme damga vurmuş eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'dir. Şule Zeybek'in Doğan grubundaki yerini sağlamlaştıran ise teyzesidir. Aydın Doğan'ın eşi Sema Işıl Doğan, Şule Zeybek'in teyzesi.

Şule Zeybek bir dönem eşi ve boşanması ile gündem yaratmıştı. Kocası Yiğit Bulut'tan 2010 yılında ayrılmıştı. Şule Zeybek ile Yiğit Bulut'un evlilikleri 10 yıl sürmüş ve gürültülü bir şekilde bitmişti.

Şule Zeybek'in annesi Asuman Zeybek ve Aydın Doğan'ın eşi olan teyzesi Sema Işıl Doğan ile görüntüleri. 

Peki Şule Zeybek kaç yaşında? İşte Şule Zeybek'in biyografisi: 18 Kasım 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızıdır. Annesi Asuman Zeybek'tir. Annesi Asuman Hanımın kız kardeşi olan Sema Doğan, Aydın Doğan'ın eşidir. Bir kız kardeşi vardır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre bir reklam ajansında metin yazarlığı yaptı. Kanal D'de muhabir olarak çalışmaya başladı. Can Gürzap'ın Dialog adlı kursuna gitti, Şahika Tekand'dan etkili konuşma dersleri aldı. Önce radyoda görev yaptı, sonra gece haberleri sundu, daha sonra da öğle haberlerini sunmaya başladı.

Şule Zeybek, 2 Şubat 2000 tarihinde gazeteci Yiğit Bulut ile evlendi. 2010 yılında boşandı. Şule Zeybek ile Yiğit Bulut ile olan evliliği ile bilinse de aslında o ikinci kocasıydı. Şule Zeybek'in ilk eşi bir işadamıydı ve evliliği 4 yıl sürmüştü. Şule Zeybek'in boşanmayla biten ilk eşinden bir oğlu var. Oğlu Batuhan 8 yaşındayken ona rol model olması için Yiğit Bulut ile evlendi.

Şule Zeybek'in iki oğlu var. İlk eşinden olan oğlu Batuhan 25 yaşında. Verdiği bir röportajda oğlu ile ilgili şunları söylemişti: 'İnanılmaz yakışıklı bir genç adam, bana benziyor! Batuhan’ın babası işadamıydı, şimdi Amerika’da, iyi bir hayatı var.' Şule Zeybek'in Yiğit Bulut'tan olan küçük oğlunun ismi ise Ahmet Yiğit. Ahmet Yiğit şu anda 11 yaşında. 

YİĞİT BULUT İLE BOŞANINCA SÖYLEDİKLERİ : Şule Zeybek verdiği bir röportajda boşandığı Yiğit Bulut için şunları söylemişti: 'Yiğit çoook zor adamdı. Çok kıskançtı, şovendi, baskıcıydı, Yiğit’e aşık olmadan katlanılamaz! Ben de aşıktım katlandım, aşk bitince de “Bir dakika ya, n’oluyor?” filan diyor insan!"

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