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Şule Çetin'in ölümünde yeni gelişme!

Şule Çetin'in ölümünde yeni gelişme!

ANKARA'da bir plazanın 20. katından düşerek can veren 23 yaşındaki Şule Çet'in ellerindeki doku örneklerinden birinin Berk A.'ya ait olduğu kesinleşti. Diğer tırnaklarda bulunan erkek dokusunun ise kime ait olduğu netleşmedi. Şule'nin ölümünde iki kişinin rolü olduğu düşüncesi ağırlık kazanmaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 10:29 - Güncelleme: 30-10-2018 10:29

Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in (23) ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda, Çet’in el tırnaklarından alınan iki doku örneğinin olay sırasında Çet’in yanında olan patronu Çağatay A.'nın arkadaşı, şüpheli Berk A.'ya ait olduğu tespit edildi.

Diğer tırnaklarda bulunan erkek dokusunun ise kime ait olduğu bulunamadı. Rapor, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümünde iki kişinin rolü olduğu iddiasını güçlendirdi.

ODADA OLMADIĞINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ
Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Çağatay A.'nın kolundaki tırnak izlerinin ilk muayenede rapora yazılmadığı ve şüpheliler tarafından odadaki içki şişelerinin de ortadan kaldırıldığı daha önce açığa çıkmıştı. Şüpheli Berk A. olay sırasında odada bulunmadığını ileri sürmüştü.

BİRDEN FAZLA DOKU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda yeni bilgilere ulaşıldı. Raporda Çet’in Y-STR DNA (cinsel saldırı olaylarında eser miktardaki erkek-dişi hücre karışımı örneklerinde erkek bileşene ait DNA tiplemesi) sonuçlarının mukayese edilemez nitelikte olduğu kaydedildi. Çet’in iki tırnağında yapılan incelemede ise tespit edilen majör allellerinin (belirli bir özelliği belirleyen bir genin değişik hallerinden her biri) ise şüpheli Berk A.'ya ait olduğu ortaya çıktı. Raporda, Çet’in diğer diğer tırnaklarda bulunan erkek dokusunun kime ait olduğu tespit edilemediği kaydedildi. İncelenen örneklerde şüpheli Çağatay A.’ya ait DNA profilinin tespit edilemediği belirtildi. Ancak raporda yer alan “mukayese edilemeyecek nitelikte tükürük ve dokularda birden fazla erkeğe ait Y-STR DNA’sının olması” ibaresi dikkat çekti.

CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANMIŞLARDI
Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Çankaya’da bulunan rezidansın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay A. ve arkadaşı Berk A., gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de hakim tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay A. ve Berk A. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafında cinayet şüphesiyle değil, “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklandılar.

İNTİHAR EMARESİ YOK
Şule Çet’in telefonunundan ve bilgisayarından alınan imaj örneğinde yapılan incelemede şüpheli Çağatay A.'yı telefonuna “Çağatay bey” olarak kaydettiği tespit edildi. Raporda, ‘Çağatay bey’ tarafından toplam 7 adet gelen giden ve cevapsız çağrının olduğu belirtilirken Çet’in şüpheliler ile arasında herhangi bir SMS yazışmasının olmadığı kaydedildi. Çet’in telefonunda ve bilgisayarında intihar ve intiharı özendirici herhangi bir bilgiye ise rastlanmadığı kaydedildi.

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