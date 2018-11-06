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Şule Çet'in ölümüne ilişkin bomba delil ortaya çıktı!

Şule Çet'in ölümüne ilişkin bomba delil ortaya çıktı!

ANKARA'da bir plazanın 20'nci katından düşerek can veren 23 yaşındaki Şule Çet'in bilgisayarı incelenerek 200 sayfalık rapor hazırlandı. Raporda Şule Çet'in intihar eğiliminde olmadığı sonucu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 09:01 - Güncelleme: 06-11-2018 10:01

Ankara’da lüks bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’le (23) ilgili yürütülen soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. Şule Çet’in telefonundan ve bilgisayarından alınan imaj örneklerinde yapılan incelemeler sonucu 200 sayfalık rapor hazırlandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, raporda Çet’in bilgisayarındaki web geçmişi ile silinen web geçmişlerinde yapılan aramalarda, “intihar ve intihara özendirici” herhangi bir belge ve bulguya rastlanmadığı belirtildi.

EL ÇANTASI KOPMUŞ
Çet’in avukatı Umur Yıldırım ise Olay Yeri İnceleme’ye ait fotoğraflarda Şule’nin el çantasının koptuğunun görüldüğünü iddia etti.

EN BÜYÜK DELİL
Yıldırım, “Şule’nin daha önce ev arkadaşına olay günü gönderdiği mesajlarla birlikte değerlendirildiğinde, el çantasının kopması onun, o gece oradan çıkmak istediği ihtimalini doğuran en büyük delil. Bu durum tanık ifadesiyle ofisin sahibi tarafından da doğrulandı” diye konuştu.

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