Şule Çet’in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı

ANKARA'da bir plazadan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili tutuklanan Çağatay A. ve Berk A.’nın mahkemede verdikleri ifadeleri ortaya çıktı.

Şule Çet’in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı

Üniversite öğrencisi Şule Çet (20), Ankara’daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çağatay A.’nın ve Berk A.’nın mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı.

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Şule Çet’in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı

NTV'de yer alan habere göre; şüpheliler suçlamaları reddetti. Şule Çet’in katil zanlısı olarak gösterilen Çağatay A., savunmasında “Suçsuzum” dedi. Tecavüz iddialarını reddeden Çağatay A. “Maktülle cinsel amaçlı değil, başka hiçbir şekilde yakınlaşmamız olmadı” şeklinde ifade verdi. Çağatay A. daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti.

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Şule Çet’in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı

“ÇAĞATAY’IN ELİ ŞİŞMİŞTİ, ONA VURDUM”: Şüphelilerden Berk A. ise olay anında odada olmadığını ifade ederek suçsuz olduğunu savundu. Berk A. olaydan sonra sinir krizi geçirip genç kızla aynı odada bulunan Çağatay A.’ya vurduğunu öne sürdü.

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Şule Çet’in katil zanlılarının ifadesi ortaya çıktı

''CİNSEL TEMASIM OLMADI'': Berk A., ifadesinde “Onlar içerideydi. Ben olay yerinde yoktum. Atladığını düştüğünü görmedim. Çağatay yanıma geldi. Kızın atlayıp gittiğini söyledi. Çağatay’ın elinin şiştiğini gördüm. Olayın vahim olduğunu anladım. Hemen aşağı indim. Güvenlik görevlisini gördüm. Buradan bir kız geçti mi diye sordum. Geçmedi deyince, sinir krizi geçirdim. Çağatay’a vurdum. Kızın atladığı yerde değildim. Cinsel amaçlı herhangi bir şekilde temasım olmadı” dedi.

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