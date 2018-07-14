Şule Çet soruşturmasında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şüpheliler Çağatay A. ve Berk A.'nın gözaltına alındığı ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şule Çet, doğum günü olan 29 Mayıs gecesi, Çankaya'da bulunan plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yetirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmaya göre Çet, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı iş yerinden, işe sonradan ortak olan kişi tarafından çıkarıldı. Bunun üzerine asistanlığını yaptığı Ç.A, Çet'i arayarak, "Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup konuşuruz" diyerek 28 Mayıs 2018 tarihinde genç kızla randevulaştı. Çet, buluştuğu Ç.A. ve B.Y. ile saat 23.54'te plazaya geldi. 29 Mayıs saat 04.00 sıralarında da Çet plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ankara'da, bir plazanın 20'nci katında düşerek yaşamını yitiren Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet'in, ölümünden kısa süre önceki görüntüleri ortaya çıkmıştı.