Hande Yener ile Seren Serengil arasında sular durulmuyor. 'Duymayan Kalmasın' programında Seren Serengil'in sözlerine sinirlenen Hande Yener, ınstagram hesabından Serengil'in çıplak bir fotoğrafını paylaşmıştı. Gündeme bomba gibi oturan o fotoğrafa Seren Serengil'den de yanıt gecikmemişti. Ünlü sunucu, Hande Yener'in uyuşturucu kullandığını iddia ederek,"Uşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil" demişti. Seren Serengil'den Hande Yener'e bir yanıt daha geldi.

Güzel sunucu, “Bu durumdan o zararlı çıktı. Çok saldırgan, herkesle kavgalı. Bana ayıp etti. Ben çıplak dolaşsam, o siyah kazakla dolaşsa, insanlara ‘Sizce kim daha düzgün, usturuplu ve kaliteli?’ diye sorsalar, beni tahmin ederler. Hayatını Demet’e adamış. Demet aşağı, Demet yukarı. Sen kendi önüne bak yahu! Onu başarılı bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Gelin yılın son magazin bombasını kısaca hatırlayalım;