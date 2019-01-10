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Şükran Ovali son hali şaşırttı kestirdiği saçları olay oldu

Şükran Ovali son hali şaşırttı kestirdiği saçları olay oldu

Şükran Ovalı son hali şok etti, görenler bir kez daha baktı. Ağustos ayında anne olan ve kızı Mihran Ela Erkin'i kucağına alan Şükran Ovalı, saçlarını kısacık kestirdi ve makyajsız halini instagram hesabına koydu. Şükran Ovalı'nın son hali takipçileri tarafından beğenilmedi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 09:35 - Güncelleme: 10-01-2019 09:35

Şükran Ovalı saçlarını kestirdi son halini instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Futbolcu Caner Erkin ile evli olan oyuncu Şükran Ovalı, ağustos ayında kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Kızının sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Ovalı, saçlarını kestirerek imaj yeniledi. Doğumdan sonra dizi ve film çekimlerine ara veren Şükran Ovalı, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. 

Saçını kısacık kestiren Ovalı, siyaha boyattı ve kahkül kestirdi.Ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Güler yüzüne alıştığımız Ovalı, yeni saçlarının fotoğrafını somurtarak çektiBu nedenle Şükran . Ovalı'nın kısa saçlarını çok beğenmediği düşünüldü.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR: Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir’lidir. İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun olmuştur. Lise eğitimini Göstepe’de bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Ekran karşısına ilk kez Sırlar Dünyası isimli dizi ile çıkan Şükran Ovalı, daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında vizyona giren Pars: Kiraz Operasyonu isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır.

 
Şükran Ovalı ile Caner Erkin mutlu bir evlilik yaşıyor.
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile Ocak 2017 tarihinde evlenen Şükran Ovalı’nın Mihran isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Son olarak Vatanım Sensin adlı dizide rol alan Şükran Ovalı şimdilerde Star TV’de 2. sezonu yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Şebnem Aksak karakterine hayat vermektedir. Şükran Ovalı 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve Koç burcudur.

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