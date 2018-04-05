Şükran Ovalı: Kızımın adını rüyamda gördüm

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin ile dört aylık hamile eşi oyuncu Şükran Ovalı, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Son günlerde Şükran Ovalı'nın hamileliğiyle ilgili çıkan haberlere gülüp geçtiklerini söyleyen Şükran Ovalı, yeni doğacak bebeklerinin ismini kendilerinin koyduklarını ifade etti.

''RÜYAMDA GÖRDÜM''

Çifte, “isim koçu” tuttukları yönündeki haberler sorulunca Ovalı gülmeye başladı: “Öyle bir meslek olduğunu basından öğrendik. Kızımızın adına kendimiz karar verdik. Adını rüyamda gördüm ama ısrar etmeyin söylemem.”