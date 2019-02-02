Sude Burcu Survivor sevgilisi kim instagram pozları salladı!

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Sude Burcu oldu.

Sude Burcu, 1996 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladı. Milli sporcu olan yarışmacının branşı ise teakwando.

Son iki yılın Türkiye şampiyonu olan Sude Burcu’nun klüpler Avrupa üçüncülüğü ve balkan şampiyonluğu vardır ve biR çok kez derece aldı.

Teakwando’nun mücadele sporu olduğunu söyleyen Sude Burcu asıl mücadelenin Survivor’da olduğunu ve sıkıntı çekmeyeceğini söylüyor. Karakterinin, kararlılığının ve azminin kendini Survivor’da birinciliğe taşıyacağını düşünüyor.

SEVGİLİSİ MEHMET IŞIKDOĞAN: 23 yaşındaki Survivor yarışmacısı uzun süredir sevgilisi Mehmet Işıkdoğan ile birlikte. Aşk pozlarını sık sık instagramdan paylaşan çiftin bu pozları beğeni yağıyor.

SURVİVOR'A BÖYLE GİTTİ: Güzel bir serüvenin yolculuğundayım. Bu kutsal bayrak için,ülkemiz için,ruhumdaki milliyetçilik duygusu için dişimi tırnağıma takıp mücadelemi vereceğim. Bu yola keskin hedeflerle çıktım tamamlamaya gidiyorum. Her zaman arkamda olan ailem,hocalarım,arkadaşlarım,büyüklerim küçüklerim. Beni tanımadan destekleyen herkes 🙏🏼 Şuandan itibaren size daha çok ihtiyacım var. Sizleri seviyorum.