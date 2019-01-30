Sude Burcu kaç yaşında aslen nereli Survivor 2019- sevgilisi ile pozları olay!

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Sude Burcu oldu.
Sude Burcu, 1996 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladı. Milli sporcu olan yarışmacının branşı ise teakwando.
Teakwando’nun mücadele sporu olduğunu söyleyen Sude Burcu asıl mücadelenin Survivor’da olduğunu ve sıkıntı çekmeyeceğini söylüyor. Karakterinin, kararlılığının ve azminin kendini Survivor’da birinciliğe taşıyacağını düşünüyor.
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