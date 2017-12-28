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Sudan'dan Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız

Sudan'dan Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız

SUDAN Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, ülkesinin, Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazır olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 00:21 - Güncelleme: 28-12-2017 09:36

Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, bakanlıkta düzenlediği haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretiyle taçlandırılan Türkiye-Sudan yakınlaşmasının Mısır basınında eleştirilmesini reddederek, söz konusu eleştirileri, "Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e, halka ve Sudan'a saldırmak için fırsat kollama" olarak nitelendirdi. 

Osman, "Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti "tarihi" olarak nitelendiren Osman, Sudan'ın Türkiye ile yaptığı anlaşmaların komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini çarpıtmanın ve bu ziyaretin Türkiye-Katar-Sudan ekseni oluşturma çerçevesinde gerçekleştiğini söylemenin yanlış olduğunu ve hesapta böyle bir şeyin bulunmadığını vurgulayan Osman, "Sudan'a, halkına ve Devlet Başkanı Beşir'e saldırmak için fırsat arayanların durması gerekir." diye konuştu. 

Mısır basınında Sudan'a yönelik gayriahlaki yayınlar yapılıyor 

Mısır basınında ülkesine yönelik ahlak dışı yayınların yapıldığına şahit olduklarını kaydeden Osman, "Gerginliğin halk seviyesine taşınması çok tehlikelidir. Özellikle Kahire ile Hartum arasındaki anlaşmazlıklar doğaldır ancak halklar ile ilişkilerimiz saygı üzerine kuruludur." değerlendirmesinde bulundu. 

Mısır'ın uydu kanallarında bazı "kısa görüş sahipleri" diye nitelendirdiği kişilerin Sudan hükümeti ve halkı ile alay ettiğini ve suçlamalarda bulunduğunu aktaran Osman, uygun olmayan bu tür girişimlerin durması gerektiğine işaret etti. 

Osman, bu iftiraların hiçbir şekilde kapanmayacak yaralar açacağını sözlerine ekledi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 28 Aralık 2017 04:24 AB bir taraftan Türkiye ile köprüleri atmama konusunda adımlar atarken, diğer taraftan AB’nin içinde Türkiye’nin yer almaması kararını da almış bulunuyor....Avrupa Türkiye'yi sildi!.............Bütçesi kabul edildi Türkiye yer almadı...

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