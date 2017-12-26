Sudan'da Erdoğan hakkında duygulandıran sözler!

Hartum Üniversitesi Rektörü Ahmed Muhammed Süleyman, Türkiye'nin Sudan'ın yanında oluşunun kendilerini daha da güçlü hissettirdiğini belirtti.

"SAYIN ERDOĞAN, BUNLAR SUDAN'IN GENÇLERİDİR, SENİ BEKLİYORLARDI"

Süleyman, Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Bu ümmeti kalkındırdığınızı gördüler. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Gazze'ye yapılan ambargoyu hafiflettiğinizi gördüler. Kudüs konusunda zafer kazandığınızı gördüler. Arakan'daki Müslümanlara yardım ettiğinizi gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler." ifadelerini kullandı.

"İŞTE O KURTULUŞ GEMİSİ GELİYOR İNŞALLAH"

Sudan ve Türkiye arasında ortak değerler bulunduğuna dikkati çeken Süleyman, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Sudanlı bu gençlerin on binlercesi geçen on yıllarda bu vatan uğruna kendisini feda etti. Dünyanın ne dediğini umursamadan bu gençler mücadele ruhu üzerine yetişti. Bu gençler geçmişte de şimdi de kendilerini kurtaracak olan kurtuluş gemisinin geleceğini ifade ediyorlardı ve işte o kurtuluş gemisi geliyor inşallah."

Süleyman, Sudan'ın şu ana kadar yalnız olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, "Biz burada yalnız olduğumuzu düşünüyorduk. Daha önce semaya yükselen o yüce çağrıyı duymaz olmuştuk. Fakat biz uzun süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye'den duyduk. Burada Devlet Başkanımız Ömer el-Beşir ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sizlerin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğunuz tablo beklenen ve özlenen tablodur." diye konuştu.