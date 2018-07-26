Suçüstü yakalandılar! Yaptıkları şeye bak...

TRABZON ’un Vakfıkebir ilçesi Dereiçi Mevkiinde bulunan tarihi Pedromita Kilisesi'nde izinsiz kazı yapan definecilere jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

TRABZON ’un Vakfıkebir ilçesi Çamlık Mahallesi Dereiçi Mevkiinde bulunan tarihi Pedromita Kilisesi'nde izinsiz kazı yapan definecilere jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Son model dedektörlerle define arayan A.K.(38), O.K.(26), H.M.(37), O.K.(20) ve E.K.(22) isimli şahısların tarihi kiliseye çıkabilmek için özel merdiven sistemi kurdukları görüldü. Twitter

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Alınan bilgiye göre, Pedromita Kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları operasyonla kazı yapan 5 defineciyi suç aletleri ile birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı. Twitter

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İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen A.K.(38), O.K.(26), H.M.(37), O.K.(20) ve E.K.(22) isimli şahıslar yapılan operasyonda suç aletleri ile birlikte yakalanarak savcılığa sevk edildi. Twitter

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