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Suçlu aramaya başladılar! YPG'den flaş Rusya açıklaması

Suçlu aramaya başladılar! YPG'den flaş Rusya açıklaması

Afrin'de kontrol ettikleri köyleri birer birer kaybeden YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, "Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti" ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 11:55 - Güncelleme: 22-01-2018 11:55

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK, yenilgisi için suçlu aramaya başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.  

RUSYA ANLAŞMALARI YOK SAYARAK BİZE İHANET ETTİ
Hemo, “Rusya Türk devletiyle ittifak halinde bize karşı savaş cephesinde yer almakta. Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti” ifadesini kullandı.

RUSYA: ASKERLERİMİZ FARKLI BÇR BÖLGEYE ÇEKİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatmasının hemen ardından, "Afrin’deki askerlerimiz farklı bir bölgeye çekildi." açıklamasını yapmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2018 13:04 şerefsiz hainler hala anlamadı.emperyal devletlerin oyuncağı olduğunu.zaman ,mekan , yer farketmez.kukla olduğunuz sürece,hain olduğunuz sürece,kaybeden hep siz olacaksınız.siz kimsiniz de bir devlet ,sizi muhattap alıp anlaşma yapsın.bugün yaptım der,yarın sırtını döner.koca kafalarınıza sokun artık şunu.acı çeken siz olacaksınız.ölen siz olacaksınız.sefalet içinde yaşayan siz olacaksınız.kullanılıp atılan ve tabi yok olan siz olacaksınız.

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