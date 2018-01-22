Suçlu aramaya başladılar! YPG'den flaş Rusya açıklaması

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK, yenilgisi için suçlu aramaya başladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözde genel komutanı Sipan Hemo, Rusya’nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.

RUSYA ANLAŞMALARI YOK SAYARAK BİZE İHANET ETTİ

Hemo, “Rusya Türk devletiyle ittifak halinde bize karşı savaş cephesinde yer almakta. Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti” ifadesini kullandı.

RUSYA: ASKERLERİMİZ FARKLI BÇR BÖLGEYE ÇEKİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatmasının hemen ardından, "Afrin’deki askerlerimiz farklı bir bölgeye çekildi." açıklamasını yapmıştı.