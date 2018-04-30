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Suç örgütü lideri Fırat Delibaş yakalandı!

Suç örgütü lideri Fırat Delibaş yakalandı!

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıldır firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve E.Y. isimli bir adamıyla birlikte Beyoğlu’nda yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 17:46 - Güncelleme: 30-04-2018 17:46

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 1 Nisan 2017’den beri firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın Beyoğlu’nda bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Polis ekipleri 1 saat önce yaptığı baskında Delibaş ve E.Y. isimli adamıyla  gözaltına aldı.

Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen Delibaş ve E.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GEÇEN YIL 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

2017 yılında Delibaş ve şebekesine yönelik 9 ilde yapılan yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi hakkında, ‘Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak’, ‘Rüşvet’, ‘Yağma’, ‘Tehdit’, ‘Uyuşturucu madde temin ve ticareti yapmak’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Suç uydurma’ ve ‘Adli mercileri yanıltma’ gibi suçlardan işlem yapılarak tutuklanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SİV AS 30 Nisan 2018 18:12 NE KADAR CEZA ALACAK MERAK ETTİK? YOKSA İYİ HALDEN KRAVAT İNDİRİMİ OLACAK, BEN BUNU TANIMAM AMA GENELDE SORUYORUM. DEMEKKİ HABER OLDUĞUNA GÖRE ÖNEMLİ BİR SUÇLU?

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