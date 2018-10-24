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Suç makinesi kadın sonunda yakalandı!

Suç makinesi kadın sonunda yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince durdurulan minibüsten atlayarak kaçmaya çalışan kadının 39 ayrı suçtan aranma ve hapis cezalarının olduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 21:57 - Güncelleme: 24-10-2018 21:57

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince durdurulan minibüsten aniden atlayarak yalın ayak kaçan kadın kısa sürede yakalandı. Kadının, 39 ayrı suçtan 12 aranması, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kayseri yolu girişinde şüphe üzerine durdurduğu minibüste arama yapmak istedi. Bu sırada minibüste bulunan Pınar Ö. isimli kadın, aniden minibüsten atlayarak yalın ayak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacının ardından kadın polis ekiplerince yakalandı. Kendisini Sibel G. olarak tanıtan kadının emniyetteki parmak izi sonrası kendini değişik illerde 4 ayrı kimlikle, hırsızlık konularından 39 suç kaydı olan, cezaevi firarisi, 12 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Pınar Ö. (25) olduğu anlaşıldı.

İstanbul, Kocaeli, Ankara, Gaziantep gibi illerde çok sayıda hırsızlık olayına karışan Pınar Ö., alınan sağlık raporunun ardından Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

EMNİYET UYARDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının büyük çoğunluğun ev zilleri çalan sözde bohçacı ve dilenci görünümlü bayanların gerçekleştirdiğini belirterek, bu gibi şüphelileri gören vatandaşların anında 155 Polis İmdat telefonunu aramalarını istediler.

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