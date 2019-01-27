  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Suç makinesi hükümlü operasyonla yakalandı!

Suç makinesi hükümlü operasyonla yakalandı!

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde 9 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edile şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 27-01-2019 17:54 - Güncelleme: 27-01-2019 17:56

KAHRAMANMARAŞ Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan ve 9 ayrı suçtan da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olması nedeniyle aranan F.Y. isimli şahsı takibe aldı. F.Y., 46 E 3205 plakalı otomobille Çilingir Caddesine girdiğinde ise operasyon için düğmeye basıldı.

F.Y.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü, sivil ekiplerce kesildi. Polisin dört koldan etrafını çevirdiğini fark eden F.Y., araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekipleri, F.Y.’yi kıskıvrak yakaladı.

F.Y.’nin içinde bulunduğu otomobilde, olay yeri inceleme ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma yapıldı. F.Y. ise Elbistan Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Suç makinesi hükümlü operasyonla yakalandı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro