Şube Müdürlüğü sınav sonuçları MEB TC ile sorgulama

MEB şube müdürlüğü sınav sonuçları bugün adayların erişimine açılacak. 1 Nisan saat 14.30'da yapılan MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü için Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonuçları bugün saat 18.00'e kadar http://odsgm.meb.gov.tr adresinde TC şifresi ile sorgulanacak.

MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü için Görevde Yükselme Yazılı Sınavı'nda 60 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. Adaylar, Yazılı Sınav Sonuçlarına itirazlarını www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM’ye yapacaklardır.

Sınav sonuçları 26 Nisan 2018 tarihinde http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

SINAV İTİRAZLARI: İtiraz başvuruları 27 Nisan - 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapılacaktır..

Yazılı sınav itiraz sonuçları 7-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında açıklanacak.

MEB şube müdürlüğü sınavı nasıl değerlendirilecek?

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.