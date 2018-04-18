Suavi'ye Erdoğan'a hakaretten hapis cezası!

İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Suavi'nin avukatları müvekkilinin konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme, Suavi'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Suavi'nin "hal ve tavırlarını göz önünde bulundurarak" verilen cezayı 11 ay 20 güne düşürdüğünü açıkladı ve ceza 14 bin lira para cezasına çevrildi.

SUAVİ: SUÇ İŞLEMEDİM

Savcı, mütalaasında şarkıcının cezalandırılmasını istedi. Suavi ise mütalaaya karşı “Hangi koşullarda niçin burada olduğumu bilmekteyim. Olağan koşullarda mahkemede olmamam gerektiğini düşünüyorum. Bir suç işlediğimi, şahsı hedef alarak hakaret ettiğimi düşünmüyorum” dedi.

SUAVİ NE DEMİŞTİ ?

Suavi, 29 Ekim 2016’da İzmir’deki bir etkilikte “Daha düne kadar ibrikle kim abdest suyu döküyordu, daha düne kadar önünde kim diz çöküp ayakkabısını bağlıyordu, al FETÖ’yü vur Tayyib’e farkı yok” demişti.