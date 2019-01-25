Su ne renktir? Uzayda ağlamak mümkün mü? Çok şaşıracaksınız

Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, kaç tane burun deliğimiz var, Evren ne renktir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

Su ne renktir? Uzayda ağlamak mümkün mü? Çok şaşıracaksınız

Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur, oksijen ne renktir, savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir, kaç tane burun deliğimiz var, Evren ne renktir, Napolyon’un en aşağılayıcı yenilgisi neyle ilgilidir, Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler... İnsanoğlu tabiki bulunduğu her ortamda ağlayabilir. Ancak yer çekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile göz yaşlarınız gözünüzden süzülemez.

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Su ne renktir? Uzayda ağlamak mümkün mü? Çok şaşıracaksınız

Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkutucu bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi, alüminyum ile kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır. Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine iletilerek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış oldur.

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Su ne renktir? Uzayda ağlamak mümkün mü? Çok şaşıracaksınız

DÜNYA'DA 90 KİLO OLAN BİRİ MARS'TA KAÇ KİLODUR?
Yerçekimi farkı nedeniyle Dünya'da 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur.

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Su ne renktir? Uzayda ağlamak mümkün mü? Çok şaşıracaksınız

OKSİJEN NE RENKTİR?
Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renk ile görünür.

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