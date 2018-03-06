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Su kesintisi Ümraniye sular ne zaman gelecek-2018 İSKİ

Su kesintisi Ümraniye sular ne zaman gelecek-2018 İSKİ

İstanbul'un bazı semtlerinde neredeyse 24 saate varan su kesintileri yaşanacak. İSKİ 6 Mart su kesintisi listesinde yer alan Ümraniye'da bugün sular kesilecek. Ümraniye'da sular yarın yani 7 Mart Çarşamba günü saat 2:00 civarında gelecek.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 16:50 - Güncelleme: 06-03-2018 16:50

Su kesintisi İstanbul, İSKİ sular ne zaman gelecek vatandaşların merak konusu oldu. 6 Mart İSKİ su kesintisi listesinde Ümraniye'da var. Ümraniye'da sular bugün saat 9:00 civarında kesildi. Ümraniye'da sular yarın yani 7 Mart Çarşamba günü saat 2:00 civarında gelecek. 

Ümraniye ve Beykoz'un bazı bölgelerinde, yarından itibaren 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle yarın saat 10.00'dan 7 Mart 02.00'ye kadar Ümraniye ve Beykoz'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.

Kesinti yapılacak yerler şöyle:

"Ümraniye'de Atatürk, İnkılap, Yamanevler, Armağanevler, Kazım Karabekir, Saray ve Hekimbaşı mahallelerinin tamamı ile Atakent, Site, Topağacı, Elmalıkent ve Dumlupınar mahallelerinin bir kısmı. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kısmı."

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