Su içmenin hiç bilmediğiniz faydaları

Diyetisyen Neslihan Aktepe, "Su içmek; Cildi temizler, sindirime yardımcıdır, toksinleri atar, kolon ve mesane kanseri riskini azaltır, baş ağrısını önler, konsantrasyonu arttırır, yorgunluğu giderir, kalp krizi riskini %41 oranında azaltır ayrıca kilo vermeye de destek olur." şeklinde konuştu.

Ayrıca uzmanlar, vücudun su ihtiyacını karşılaması için günde 8-9 bardak veya en az 2 litre su içilmesi gerektiğini öneriyor.