Su içmek isteyen geyiğe yılan böyle saldırdı

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Su içmek için harekete geçen oriks cinsi geyik yılan saldırısı ile neye uğradığını şaşırıyor. Su bulunan kuyuya doğru eğilen geyiğin yanağını ısıran yılan ilginç görüntüler oluşturuyor. İşte o görüntü.
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